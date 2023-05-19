Появился новый способ обмана пользователей в интернете
Мошенники смогут использовать новые домены .zip и .mov для обмана пользователей интернета. Об этом предупреждает издание BleepingComputer.
Дело в том, что компания Google представила эти домены (.zip и .mov) верхнего уровня для сайтов в начале мая. Также среди новых доменов значатся: .dad, .esq, .prof, .phd, .nexus и .foo.
Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут создавать вредоносные сайты с названиями типа archive.zip и отправлять ссылки на них через почту или мессенджеры пользователям интернета.
Получатель такого письма может подумать, что он скачивает zip-файл, но на самом деле переходит на вредоносный веб-ресурс. По словам экспертов, такие атаки уже зафиксированы. Например, сайт с адресом microsoft-office в доменной зоне .zip использовался для кражи логинов и паролей пользователей Microsoft.