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Появился новый способ обмана пользователей в интернете

Мошенники смогут использовать новые домены .zip и .mov для обмана пользователей интернета. Об этом предупреждает издание BleepingComputer.

Появился новый способ обмана пользователей в интернете
© globallookpress.com

Дело в том, что компания Google представила эти домены (.zip и .mov) верхнего уровня для сайтов в начале мая. Также среди новых доменов значатся: .dad, .esq, .prof, .phd, .nexus и .foo.

Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут создавать вредоносные сайты с названиями типа archive.zip и отправлять ссылки на них через почту или мессенджеры пользователям интернета.

Получатель такого письма может подумать, что он скачивает zip-файл, но на самом деле переходит на вредоносный веб-ресурс. По словам экспертов, такие атаки уже зафиксированы. Например, сайт с адресом microsoft-office в доменной зоне .zip использовался для кражи логинов и паролей пользователей Microsoft.

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