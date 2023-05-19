Появился новый способ обмана пользователей в интернете

Мошенники смогут использовать новые домены .zip и .mov для обмана пользователей интернета. Об этом предупреждает издание BleepingComputer.

Дело в том, что компания Google представила эти домены (.zip и .mov) верхнего уровня для сайтов в начале мая. Также среди новых доменов значатся: .dad, .esq, .prof, .phd, .nexus и .foo.

Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут создавать вредоносные сайты с названиями типа archive.zip и отправлять ссылки на них через почту или мессенджеры пользователям интернета.