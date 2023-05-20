Первые компьютеры: кто и когда разработал, история создания

Ко второй декаде XIX века в научных кругах начали витать первые идеи, необходимые для изобретения компьютера. Прежде всего, автоматизация рутинных расчетов могла принести много пользы науке и индустрии, о чем общество не задумывалось еще век назад. Появились специфические инструменты, которые делали подобную автоматизацию более практичной, такие как логарифмы. Жаккардовый ткацкий станок, один из предтеч компьютеров, показал преимущества многозадачных устройств, способные воспринимать закодированные инструкции. Кроме того, станок продемонстрировал, как можно использовать перфокарты для быстрого и гибкого изменения инструкций.

© Wikipedia

Человеком, который объединил эти разрозненные идеи, стал легендарный английский изобретатель Чарлз Бэббидж. Будучи одним из основателей Королевского астрономического общества, он прекрасно понимал, что астрономам нужно механическое устройство, которое облегчило бы длинные, нудные астрономические расчеты. Получив поддержку Лондонского королевского сообщества и государственное финансирование, Бэббидж занялся разработкой устройства — изобретатель назвал его «разностной машиной».

Wikipedia

Разностная машина Чарлза Бэббиджа

Разностная машина не была простым калькулятором. Она механизировала не один математический расчет, а целую серию расчетов, чтобы решить комплексную проблему. Как и современные компьютеры, машина имела накопитель данных и печатала выходные данные на мягком металле, который потом мог использоваться для печатных оттисков. Правда, несмотря на свои достоинства, разностная машина могла выполнять только одну операцию на основе информации, заранее внесенной в регистры. Тем не менее, на тот момент детище Бэббиджа было самым сложным и новаторским вычислительным устройством в мире.

Работая над разностной машиной, Чарлз Бэббидж уже начинал размышлять о том, как можно сделать устройство еще лучше. Первостепенной задачей было расширение функционала машины: оригинальный дизайн способен выполнять одну математическую операцию — Бэббидж хотел научить ее и другим трюкам. К 1833 году, когда финансирование проекта закончилось, он проработал еще более революционный дизайн — универсальное вычислительное устройство под названием «аналитическая машина».

Wikipedia

Первый компьютер

Аналитическая машина должна была стать многофункциональным, полностью программируемым цифровым компьютером на базе автоматического механизма. Машина состояла из четырех компонентов: мельницы, склада, ввода и вывода. Мельница была вычислительным юнитом — аналогом CPU в современных компьютерах; склад выступал накопителем, где хранилась информация перед обработкой — точь-в-точь как компьютерная память. Причем изначальный проект аналитической машины предполагал, что склад сможет вмещать тысячу 50-значных чисел: это больше, чем хранилище любого другого компьютера, построенного до 1960 года.

Система ввода и вывода тоже была весьма амбициозной идеей. Бэббидж хотел автоматизировать процесс настолько, насколько это было возможно, вплоть до печати таблиц с результатами вычислений. Роль системы ввода играли перфокарты, которые использовали технологию прочтения команд Жаккардового ткацкого станка. Кроме того, машина Бэббиджа отличалась способностью выполнять инструкции не по порядку. Она должна была получить способность принимать решения на основе определенных условий, чтобы переключаться между разными инструкциями в зависимости от значения данных. Эта невероятно важная функция отсутствовала во многих ранних компьютерах XX века.