Как перенести WhatsApp на другой телефон: 2 способа

WhatsApp позволяет безболезненно переносить учетную запись между телефона. Причем эта функция работает вне зависимости от платформы: перенос поддерживается как при переходе с Android на iPhone, так и наоборот — или при замене одного Android-смартфона на другой. Вы сохраните все данные учетной записи, в том числе фотографию профиля, диалоги и групповые чаты, а также сведения и настройки.

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Как перенести WhatsApp, если номер телефона не изменился

Если вы приобрели новый телефон, но остались на прежнем номере, то процедура предельно простая. Загрузите WhatsApp на новое устройство, после чего повторно зарегистрируйте свой номер. При завершении повторной регистрации на новом смартфоне сеанс WhatsApp на старом автоматически завершится.

Важно! Если ранее вы включили двухфакторную проверку, приложение потребует PIN-код, который вы задавали в настройках проверки. PIN-код — не шестизначный регистрационный код.

Как перенести WhatsApp, если номер телефона поменялся