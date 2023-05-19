Названа себестоимость очков смешанной реальности Apple

Компания Apple намерена произвести фурор в мире виртуальной реальности благодаря своей долгожданной гарнитуре смешанной реальности, которая, по слухам, будет представлена на WWDC 2023. Однако, это волнение сопровождается высокой ценой.

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Согласно последним слухам, устройство может стоить около $3000 из-за его передовых технологий и сложного производственного процесса. По оценкам китайских аналитиков, себестоимость производства одной единицы продукции Apple составит около $1500.

Сообщается, что стоимость компонентов гарнитуры, включая чип Apple M2, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя, составляет примерно 1400 долларов. Если учесть стоимость доставки, то общая цена производства одной единицы достигает 1600 долларов. Самыми дорогими компонентами являются OLED-дисплеи, стоимость которых оценивается от 280 до 320 долларов за единицу