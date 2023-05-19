Apple выпустила iOS 16.5: что нового

Apple выпустила iOS 16.5 и iPadOS 16.5. Это пятое крупное обновление выходит через месяц после запуска iOS 16.4 , и включает в себя исправления нескольких ошибок, а также несколько новых функций.

Что нового?

iOS 16.5 и iPadOS 16.5 поставляются с одним и тем же номером сборки 20F66 и приносят с собой следующие изменения:

Apple также выпустила обновление macOS Ventura 13.4, которое наряду с функциями Apple News и настройками Screen Time также предлагает исправления для автоматической разблокировки с помощью Apple Watch, подключения клавиатуры Bluetooth и проблем с VoiceOver. В небольшом обновлении watchOS 9.5 также исправлены ошибки и добавлен новый циферблат Pride Celebration.