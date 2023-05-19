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Apple выпустила iOS 16.5 – что нового и как установить?

Apple выпустила iOS 16.5 и iPadOS 16.5. Это пятое крупное обновление выходит через месяц после запуска iOS 16.4, и включает в себя исправления нескольких ошибок, а также несколько новых функций.

Apple выпустила iOS 16.5: что нового
© Apple

Что нового?

iOS 16.5 и iPadOS 16.5 поставляются с одним и тем же номером сборки 20F66 и приносят с собой следующие изменения:
  • Новые обои Pride Celebration для экрана блокировки в честь сообщества и культуры ЛГБТК+;
  • Вкладка «Спорт» в Apple News позволяет быстрее получать доступ к соответствующим спортивным новостям, просматривая истории, результаты, турнирную таблицу и многое другое для команд и лиг, за которыми следит пользователь;
  • Устранена проблема, из-за которой Spotlight мог перестать отвечать на запросы;
  • Решена проблема, из-за которой подкасты в CarPlay могут не загружать контент;
  • Устранена проблема, из-за которой настройки экранного времени могли сбрасываться или не синхронизироваться на всех устройствах.

Apple также выпустила обновление macOS Ventura 13.4, которое наряду с функциями Apple News и настройками Screen Time также предлагает исправления для автоматической разблокировки с помощью Apple Watch, подключения клавиатуры Bluetooth и проблем с VoiceOver. В небольшом обновлении watchOS 9.5 также исправлены ошибки и добавлен новый циферблат Pride Celebration.

Как установить iOS 16.5?

iOS 16.5 распространяется автоматически для всех, кто использует предыдущую общедоступную сборку iOS 16. Чтобы проверить наличие обновлений, необходимо зайти в «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление ПО». На iPhone 14 Pro вес обновления iOS 16.4 составляет 803 МБ. Установить новую версию ОС могут владельцы следующих устройств:
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max;
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;
  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;
  • iPhone X, Xr, Xs, Xs Max;
  • iPhone 8, 8 Plus;
  • iPhone SE 2020, SE 2022.
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