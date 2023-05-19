Cмартфон Motorola Razr 40 Ultra обойдется дешевле предшественников

Предстоящий смартфон-«раскладушка» Motorola Razr 40 Ultra вызывает интерес, поскольку, по сообщениям, это будет не только неплохое складное устройство, но и самая дешевая модель Razr по цене $1000.

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Предыдущие версии Razr стоили $1500 и $1399. Предполагаемое снижение цены на Razr 40 Ultra ниже, чем предполагалось ранее, когда утечки указывали на диапазон от $1200 до $1300.

Ожидается, что Razr 40 Ultra будет иметь схожие технические характеристики с Galaxy Z Flip 4, включая процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и внутренний дисплей с частотой 120 Гц. Однако особенностью телефона является внешний дисплей, который занимает почти всю поверхность, даже обхватывая камеры.