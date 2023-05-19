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Не только красивый, но и дешевле предшественников: цена складного Motorola Razr 40 Ultra

Предстоящий смартфон-«раскладушка» Motorola Razr 40 Ultra вызывает интерес, поскольку, по сообщениям, это будет не только неплохое складное устройство, но и самая дешевая модель Razr по цене $1000.

Cмартфон Motorola Razr 40 Ultra обойдется дешевле предшественников
© Ferra.ru

Предыдущие версии Razr стоили $1500 и $1399. Предполагаемое снижение цены на Razr 40 Ultra ниже, чем предполагалось ранее, когда утечки указывали на диапазон от $1200 до $1300.

Ожидается, что Razr 40 Ultra будет иметь схожие технические характеристики с Galaxy Z Flip 4, включая процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и внутренний дисплей с частотой 120 Гц. Однако особенностью телефона является внешний дисплей, который занимает почти всю поверхность, даже обхватывая камеры.

Помимо этого Motorola, возможно, выпустит стандартную модель Razr 40, которая будет иметь меньший внешний дисплей и более дешевый процессор. Компания официально объявила о проведении мероприятия 1 июня, чтобы представить публике новую линейку Razr.

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