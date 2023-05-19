«Белые хакеры» нашли на «Госуслугах» 34 уязвимости за три месяца

Программа по поиску уязвимостей на портале госуслуг выявила 34 ошибки за три месяца, которые были найдены "белыми хакерами". Об этом журналистам сообщили в Минцифры России.

"В течение трех месяцев более 8,4 тыс. участников багбаунти проверяли защищенность портала и боролись за вознаграждение. Всего было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых - со средним и низким уровнем критичности", - сообщили в министерстве.

Максимальная выплата за найденную ошибку составила 350 тыс. рублей, минимальная - 10 тыс.

В Минцифры отметили, что "белые хакеры" не имели доступа к внутренним данным, они работали только на внешнем периметре.

"Найденные уязвимости полностью контролировались системами мониторинга, чтобы их нельзя было использовать для взлома", - добавили там.

В будущем Минцифры также планирует продолжать проведение такой программы на "Госуслугах", а также расширить действие программы на другие ведомства.

Старший вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности, гендиректор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов подчеркнул, что ни одной действительно серьезной уязвимости найдено не было.

"Мы уже реализуем изменения по итогам прошедших испытаний и надеемся, что подобные проекты станут отличной практикой в будущем", - сказал он.

О Bug Bounty