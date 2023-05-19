Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел следы крупнейших звезд во Вселенной

Астрономы впервые обнаружили химические признаки «небесных монстров» – сверхмассивных звезд, существовавших в ранней Вселенной. Исследование провели на основании данных телескопа «Джеймс Уэбб».

Фото: NASA NASA

Крупнейшие звезды, известные до последнего времени, были в 300 раз массивнее Солнца. Но сверхмассивная звезда, описанная в новой научной работе, имеет предполагаемую массу в 5 000 – 10 000 солнечных масс.

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Открытие может объяснить парадокс шаровых скоплений – древних образований, содержащих до нескольких миллионов звезд на относительно небольшом пространстве. Ученые полагают, что они представляют собой недостающее звено между ранними звездами и первыми галактиками. В Млечном Пути идентифицировали около 180 шаровых скоплений.

Предыдущие исследования показали, что звезды в таких скоплениях обладают большим набором химических элементов. Ученые не могли объяснить такое разнообразие, ведь предположительно звезды сформировались из одного газового облака в одно и то же время.

Кроме того, во многих звездах выявили элементы, для создания которых требовалось колоссальное количество тепла. Так, для алюминия необходима температура до 70 миллионов градусов Цельсия. Это намного выше температуры, возникающей в ядрах звезд (15-20 миллионов градусов).

Авторы исследования предположили, что в создании скоплений была задействована сверхмассивная звезда, которая выбрасывала химические элементы в пространство. Эта звезда формировалась в результате многочисленных столкновений, в ходе которых поглощала все больше и больше окружающих объектов. В конечном итоге она стала похожа на «огромный ядерный реактор», непрерывно питаясь материей и выбрасывая ее в окружающее пространство. Эти выбросы, в свою очередь, питали молодые звезды в скоплении и насыщали их тяжелыми элементами.

Доказательства теории ученые нашли в галактике GN-z11, которая находится на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли. Она возникла через 440 млн лет после Большого Взрыва. Наблюдения показали, что галактика содержит большое количество азота.

Астрономы пришли к выводу, что экстремальные температуры необходимые для формирования азота, могли быть связаны только со сверхмассивной звездой. Следовательно, вещество является явным химическим следом «небесного монстра».

Но непосредственно наблюдать сверхмассивные звезды ранней Вселенной вряд ли будет возможно. Исследования показало, что срок их жизни составлял не более двух миллионов лет.