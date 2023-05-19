Рукотворный Армагеддон: существует ли климатическое оружие?

Эксперты неохотно говорят о климатическом оружии, а в США исследования по теме влияния на климат проходят по ведомству Пентагона и близких ему структур. Смогло ли человечество взять под контроль стихию и сделать ее способом нанесения удара по противнику, разбиралась «Комсомольская правда».

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Способ воздействия на погоду, о котором известно всем, – это изобретенный в 1946 году «засев» облаков для того, чтобы спровоцировать дождь и очистить небо. Для того, чтобы капли в облаке стали крупными и смогли пролиться дождем, им нужны ядра конденсации – точки, куда их будет притягивать электрическими и химическими силами. Для этого подходящие вещества (часто это йодистое серебро) с самолета распыляют в облако.

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Сегодня технология обкатана и безопасна, и ее применяют, например, чтобы расчистить небо над Москвой во время праздников. При этом есть еще одна возможность влияния на погоду – использование атмосферного электричества.

Из-за того, что Земля заряжена отрицательно, а на высоте 60 - 100 км днем и 600 –1000 км ночью располагается положительно заряженный слой воздуха – ионосфера, между ними существует напряжение, которое составляет 350 – 400 тысяч вольт. И от плюса к минусу по всей Земле течет ток в 2000 ампер.

Аномалии в этом поле вызывают движения воздуха, и, теоретически, создав искусственное электрическое поле, можно получить снег, дождь и ветер.

Ученые пытаются оказывать влияние на ионосферу с помощью установок, самая известная из которых – проект HAARP на Аляске. Запущенное в 1987 году сооружение представляет собой 180 антенн 30-метровой высоты. Система посылает направленный луч радиоизлучения в ионосферу и та начинает реагировать в ответ. Датчики записывают ответные колебания. Ионосферный стенд также работает в норвежском Тромсе, а у СССР был такой стенд под Нижним Новгородом.

Еще в 1985 году исследователь Бернард Истлунд обнародовал «Метод и механизм изменения атмосферы, ионосферы и магнитосферы». Его суть в том, что стенд нагревает ионосферу в какой-то небольшой области, возникает больше ионов, сгущаются тучи, выпадает дождь, и образуется окошко чистого неба. После того, как к нему устремляются потоки теплого воздуха, создается антициклон. Он начинает вращаться и разрастаться на тысячи километров, и получается засушливая область с дождливой погодой по краям.

В свою очередь авторы книги «HAARP – оружие Армагеддона» американский политик, популяризатор науки Николас Бегич и журналистка Джин Мэннинг утверждают, что с помощью установки на Аляске уже оказывается влияние на атмосферу.

«Это технология, которая приведет к созданию нового класса вооружений, способных привнести глубокие изменения в современный мир, – многоцелевого оружия. При эксплуатационных ошибках подобное оружие способно нанести катастрофический ущерб климату», – говорится в книге.

При этом есть подозрения, что засуху 2010 года в России и масштабные пожары на торфяных болотах вызвала работа установки в Тромсе. А в качестве доказательств, что HAARP уже навредил самой Америке, часто приводят природные аномалии, которые обрушились на США примерно сразу после запуска системы, отмечает издание.

В свою очередь метеоролог, доктор технических наук Роман Вильфанд усомнился в способности человечества влиять на погоду и использовать ее как оружие.

«В первую очередь напомню, что разрушение климатической системы в военных целях прямо запрещено Конвенцией ООН, которую ратифицировали абсолютно все страны. Мне трудно представить, чтобы кто-то в здравом уме нарушил этот запрет (…) Если же оценивать технические возможности воздействия человека на погоду, то они невелики. Такой возможности, такой энергии у человечества нет», – констатировал он.

Однако метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», подполковник ВВС Евгений Тишковец считает, что метеорологическое оружие – не миф и это показала ситуация с бомбардировками Белграда.

«Американцы тогда впервые массированно применили высокоточное оружие. Но оно очень чувствительно к погодным условиям. И из-за плохой погоды мазало. (…) И вдруг установилась идеальная погода – антициклон, который не был предсказан ни одной моделью погоды. И стоял он не несколько суток, как обычно, а больше месяца», – обратил внимание метеоролог, отметив, что НАТО официально не подтвердило применение методов воздействия на климат.

Ранее ЦРУ докладе «Взгляды разведсообщества на изменения климата» предупредило, что планету может ожидать совершенно новая угроза – климатические войны между странами. Их спровоцируют глобальные изменения климата. «Климатические» нападения, считают авторы исследования, могут производиться с помощью технологий, усиливающих стихийные бедствия типа засух и наводнений. Утверждается, что появление такого климатического оружия у ряда государств вполне возможно.

В докладе выделены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. Из-за чего они могут попытаться пойти на крайние меры ради своего выживания. В угрожаемый список ЦРУ вошли: Афганистан, Бирма, Индия, Пакистан, КНДР, Ирак, страны Центральной Америки. Присутствие среди них трех стран-обладательниц ядерных арсеналов особо тревожит американских разведчиков.