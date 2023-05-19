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Минцифры замедлило развитие портала "Госуслуги" для большей безопасности данных

Скорости развития функционала портала госуслуг были снижены для обеспечения большей безопасности информации, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Positive Hack Days.

Минцифры замедлило развитие портала «Госуслуги»
© РИА Новости

Отвечая на вопрос участника дискуссии о том, снизило ли Минцифры скорость развития портала, Шадаев ответил: "Уменьшил скорость, и в целом мы поменяли концепцию".

Министр подчеркнул, что "за этот год" ради улучшения безопасности были вынужденно пересмотрены многие подходы.

Что касается "Госуслуг", то, по словам Шадаева, раньше концепция портала "шла от клиента", заключалась в удобстве, доступности и скорости.

"Сейчас не нужна лишняя концентрация данных, давайте [вообще] ничего не загружать на "Госуслуги", [а] ведомства будут витрины данных строить. Да, это сильно длиннее процесс, чем забрать это все к себе [на портал], но, очевидно, более системный", - отметил глава Минцифры.

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