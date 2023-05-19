Минцифры замедлило развитие портала «Госуслуги»

"Сейчас не нужна лишняя концентрация данных, давайте [вообще] ничего не загружать на "Госуслуги", [а] ведомства будут витрины данных строить. Да, это сильно длиннее процесс, чем забрать это все к себе [на портал], но, очевидно, более системный", - отметил глава Минцифры.