В Испании нашли следы древнейших в Европе костров

Доисторические люди научились разводить костры 250 тысяч лет назад – на 50 тысяч лет раньше, чем считалось, заявили ученые из Университета Хериота-Уатта (Эдинбург). Они нашли самые ранние в Европе свидетельства существования очагов.

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Ученые исследовали стоянку Вальдокаррос II к востоку от Мадрида (Испания). На месте раскопок сохранились следы очагов. Эксперты собрали пробы вещества из этих мест и провели химический анализ. Его результаты показали, что горение происходила при температуре от 280 до 350 градусов Цельсия.

Команда также обнаружила следы продуктов разложения сосен и грибков. Они показали, что древние люди жгли гнилую сосновую древесину. При этом в непосредственной близости от стоянки сосны не росли – следовательно, ее искали и собирали специально для поддержания огня.

«Гниющая древесина особенно востребована, потому что ее легче сжигать при оптимальных температурах для приготовления пищи», – пояснили исследователи.

Ученые также провели анализ каменных орудий, найденных рядом с очагами. На них сохранились следы животных жиров и растений, а также обугленных материалов. Исследование показало, что костры «с большой долей вероятности» использовались для приготовления пищи, сообщает Scientific Reports.

«Это старейшее свидетельство использования огня, управляемого человеком, предназначенного для приготовления пищи и социального взаимодействия», – заключили авторы.