Найдена необычно «легкая» экзопланета
Международная команда астрономов обнаружила планету с необычно низкой плотностью. Объект относится к классу суперземель.
Исследование провели с помощью спутника NASA TESS. Планете присвоили название ТOI-244 b.
К суперземлям относятся планеты массивнее Земли, но легче Нептуна. Из-за сравнительно небольших размеров их сложно обнаружить.
Новое открытие сделали в ходе проекта, предполагающего обследование 200 000 самых ярких звезд вблизи Солнца. На данный момент спутник TESS выявил почти 6600 экзопланет-кандидатов. Существование 331 из них уже доказано.
Экзопланета ТOI-244 b вращается вокруг звезды-красного карлика вдвое меньше Солнца. Расчеты показали, что радиус планеты составляет 1,52 радиуса Земли, а масса достигает 2,68 земных масс. Плотность объекта составляет всего 4,2 г/см3 (для сравнения – у Земли этот показатель равен 5,514 г/см3).
Планета обращается вокруг своей звезды каждые 7,4 дня, температура на ее поверхности достигает 458 Кельвинов (184 градуса Цельсия).
Ученые пришли к выводу, что ТOI-244 b состоит из железа и силикатов в пропорциях, аналогичных земным. Однако планета менее плотная, чем большинство суперземель такого размера. Исследователи предположили, что такое свойство связано с наличием значительного количества летучих элементов.
Наблюдения также показали, что вокруг планеты может сохраняться атмосфера. Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы определить ее состав.
Ранее сообщалось, что открыта вулканическая планета. Она оказалась похожа на Землю.