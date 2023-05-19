Найдена необычно «легкая» экзопланета

Международная команда астрономов обнаружила планету с необычно низкой плотностью. Объект относится к классу суперземель.

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Исследование провели с помощью спутника NASA TESS. Планете присвоили название ТOI-244 b.

К суперземлям относятся планеты массивнее Земли, но легче Нептуна. Из-за сравнительно небольших размеров их сложно обнаружить.

Новое открытие сделали в ходе проекта, предполагающего обследование 200 000 самых ярких звезд вблизи Солнца. На данный момент спутник TESS выявил почти 6600 экзопланет-кандидатов. Существование 331 из них уже доказано.

Экзопланета ТOI-244 b вращается вокруг звезды-красного карлика вдвое меньше Солнца. Расчеты показали, что радиус планеты составляет 1,52 радиуса Земли, а масса достигает 2,68 земных масс. Плотность объекта составляет всего 4,2 г/см3 (для сравнения – у Земли этот показатель равен 5,514 г/см3).

Планета обращается вокруг своей звезды каждые 7,4 дня, температура на ее поверхности достигает 458 Кельвинов (184 градуса Цельсия).

Ученые пришли к выводу, что ТOI-244 b состоит из железа и силикатов в пропорциях, аналогичных земным. Однако планета менее плотная, чем большинство суперземель такого размера. Исследователи предположили, что такое свойство связано с наличием значительного количества летучих элементов.

Наблюдения также показали, что вокруг планеты может сохраняться атмосфера. Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы определить ее состав.