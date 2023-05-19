В России подготовили стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Минцифры совместно с крупнейшими отечественными операторами связи подготовили вариант стратегии развития отрасли до 2035 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полученную предварительную версию «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы», которая разрабатывается по поручению Владимира Путина и должна быть утверждена в 2023 году.

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В проекте отметили, что в 2022 году инвестиции в отрасль связи РФ упали на 5,8% — в первую очередь из-за мобильных операторов, которые формируют 38% общего объема вложений и сократили их 17,6%. Падение рентабельности же привело к снижению ее инвестиционной привлекательности. Однако ситуация может измениться за счет присоединения к России новых регионов, благодаря развитию отечественного оборудования и отказу от развития устаревших технологий.

Согласно данным проекта, оборудование стандарта связи LTE и более ранних поколений должны полностью заменить на российское в 2023 году, а уже к 2027 году будет завершено использование стандарта связи 3G. Однако сроки ввода новых стандартов связи откладываются до 2030 года.

Участники рынка поддержали отказ от использования устаревших технологий, в частности 3G. При этом в ближайшее время, вполне вероятно, большая часть частот 3G будет конвертирована для использования в LTE. Однако окончательный отказ от использования сети 3G все еще выглядит серьезным вопросом, так как от нее зависит еще множество устройств.