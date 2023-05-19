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Популярный iPhone 11 рекордно подешевел

В России рекордно подешевел популярный смартфон Apple. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, представленный в 2019 году iPhone 11 оказался доступен на рынке по рекордно низкой цене — около 40 тысяч рублей. На старте продаж аппарат продавали минимум за 60 тысяч рублей. Таким образом, стоимость девайса Apple снизилась на 20 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 11 — народный любимец, который несколько лет подряд возглавлял различные топы продаж. Он до сих пор остается популярным у россиян, в том числе из-за низкой цены», — прокомментировали удешевление журналисты.

Так, ранее стало известно, что iPhone 11 признали самым популярным смартфоном у россиян в первой половине 2022 года.

Востребованный на рынке аппарат вышел с 6,1-дюймовым IPS-экраном, процессором A13 Bionic, 4 гигабайтами оперативной и минимум 64 гигабайтами встроенной памяти. Устройство получило двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, NFC, Face ID, аккумулятор емкостью 3110 миллиампер-часов.

Названы лучшие смартфоны мая стоимостью до 40 тысяч рублей

В апреле журналисты издания Hi-Tech Mail.ru сообщили, что iPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России. Оцененный на старте продаж в 100 тысяч рублей смартфон оказался доступен за 70 тысяч рублей.

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