Huawei представила планшет MatePad Air на Snapdragon 888

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Компания Huawei представила свой новейший планшет MatePad Air. Устройство оснащено 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880×1840 пикселей и переменной частотой обновления от 30 до 144 Гц. На передней поверхности планшета «доминирует» дисплей, занимая 87% корпуса.

MatePad Air оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888. Он сочетает в себе высокочастотное ядро Cortex-X1, три ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55. Покупатели могут выбрать различные конфигурации с вариантами 8 или 12 ГБ оперативной памяти и объемом памяти 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.

Планшет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой. Он также оснащен системой с четырьмя стереодинамиками. MatePad Air работает под управлением HarmonyOS 3.1. Заявлена также батарея емкостью 8300 мАч, поддерживающая быструю зарядку до 40 Вт.