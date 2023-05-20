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Huawei представила планшет MatePad Air с разрешением 2,8K

Huawei представила планшет MatePad Air на Snapdragon 888
© Huawei

Компания Huawei представила свой новейший планшет MatePad Air. Устройство оснащено 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880×1840 пикселей и переменной частотой обновления от 30 до 144 Гц. На передней поверхности планшета «доминирует» дисплей, занимая 87% корпуса.

MatePad Air оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888. Он сочетает в себе высокочастотное ядро Cortex-X1, три ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55. Покупатели могут выбрать различные конфигурации с вариантами 8 или 12 ГБ оперативной памяти и объемом памяти 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.

Планшет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой. Он также оснащен системой с четырьмя стереодинамиками. MatePad Air работает под управлением HarmonyOS 3.1. Заявлена также батарея емкостью 8300 мАч, поддерживающая быструю зарядку до 40 Вт.

Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ стоит $411, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ - $640.

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