Huawei представила планшет MatePad Air на Snapdragon 888

Huawei анонсировала свой новый планшет MatePad Air. Новинка оснащена IPS-дисплеем с разрешением 2,8K и переменной частотой обновления до 144 Гц. Также из особенностей стоит отметить аккумулятор ёмкостью 8300 мАч.

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Дисплей

Huawei MatePad Air получил 11,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2880×1840 пикселей (291 ppi), частотой обновления от 30 Гц до 144 Гц для обеспечения плавного просмотра и соотношением сторон 3:2. Экран занимает 87% от всей площади лицевой панели. Это первый в мире планшет с сертификацией HDR Vivid, более реалистичной цветопередачей, обеспечивающей иммерсивный вид и ощущение присутствия в сценарии. Максимальная яркость достигает 500 нит.

Аппаратная основа

Huawei MatePad Air работает на базе процессора Snapdragon 888 и GPU Adreno 660. Объём оперативной памяти составляет 8/12 ГБ, объём встроенной памяти – 128/256/512 ГБ. Аккумулятору ёмкостью 8300 мАч обеспечивает до 12 часов автономной работы в режиме просмотра видеофайлов. Поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью 40 Вт.

Прочее

Кроме того, устройство имеет основную камеру на 13 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, четыре стерео-динамика и четыре микрофона. Работает MatePad Air на базе HarmonyOS 3.1, в которую внедрён пакет офисного софта WPS Office, а также множество вспомогательного ПО для рабочих и офисных задач. Также планшет поддерживает работу с Huawei M-pencil второго поколения, который поддерживает до 4096 уровней давления, и с магнитной клавиатурой. Вес устройства составляет 508 грамм.

Доступность, цвета, цена

Продажи Huawei MatePad Air стартуют в Китае с 25 мая. Планшет доступен в пяти цветах: синем, зелёном, фиолетовом, белом и чёрном.

Huawei

Цена: Wi-Fi (8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ) – 2800 юаней ($398);

Wi-Fi (8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ) – 3199 юаней ($455);

Wi-Fi (12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ) – 3499 юаней ($497);

Wi-Fi (12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ) – 3999 юаней ($568);

LTE (12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ) – 4499 юаней ($640).