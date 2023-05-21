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Человечество вызвало сокращение объема воды в половине озер мира за 30 лет

Международная команда ученых, включая специалистов из Университета Вирджинии, обнаружила, что деятельность человечества и климатические изменения стали причиной сокращения объема воды в более чем половине озер мира за последние 30 лет. Выводы исследования опубликованы в журнале Science.

Человечество вызвало сокращение объема воды в половине озер мира за 30 лет
©  Jenn Wood / Unsplash

В ходе работы авторы проанализировали крупнейшие озера планеты и их уровень воды начиная с 1992 года. Всего было оценено около 2000 озер на основе спутниковых данных, а также климатических и гидрологических моделей.

Результаты показали, что нерациональное использование ресурсов человеком, изменения в количестве осадков и глобальное повышение температуры вызвало снижение уровня воды 56 процентов озер во все в мире. Крупнейшие источники, в которых хранится 87 процентов жидкой пресной воды на поверхности Земли, теряли влагу с совокупной скоростью около 22 гигатонн в год.

Климатологи утверждают, что эти процессы в будущем приведут к тому, что засушливые районы планеты станут еще суше, а влажные могут стать еще более влажными. При этом данные новой работы показывают, что значительная потеря воды происходит даже во влажных регионах.

Около четверти населения мира проживают возле иссыхающих озер, что отображает необходимость учета климатических изменений для управления водными ресурсами.

В апреле 2023 года сотрудники Лондонской школой гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что более 80 процентов прогнозируемых к концу века смертей из-за повышения температуры на Ближнем Востоке и в Северной Африке можно предотвратить, если не позволять увеличиваться температуре на Земле более чем на два градуса выше доиндустриального уровня.

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