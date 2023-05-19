Стало известно, когда в России начнут эксплуатацию 5G и 6G-Ready
Коммерческая эксплуатация сетей 5G и 6G-Ready могут запустить в России с 2030 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Об этом говорится в предварительной версии Стратегии развития отрасли связи в стране на 2024-2035 годы. Такое срок связан с откладыванием сроков ввода новых стандартов связи в РФ. Согласно документу, сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты во всех городах с населением от 100 тысяч человек.
В дорожной карте развития связи, утвержденной правительством РФ в конце прошлого года, говорилось о том, что уже в 2023 году около 100 тысяч человек в РФ смогут пользоваться 5G на базе отечественных решений. В 2030 году число таких пользователей должно увеличиться до 50 млн.
В стратегии отмечается, что для достижения этих целей необходимо разработать новые принципы взаимодействия операторов между собой, с госорганами, а также с участниками транспортной и энергетической инфраструктуры.
В компании МТС сообщили, что отключать сети 3G будут постепенно после 2025 года, по мере отказа абонентов от устройств 3G без поддержки LTE. На сегодняшний день такие устройства используют лишь 6% абонентов.