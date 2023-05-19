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В Windows 11 сломался VPN

Пользователи ОС Windows 11 пожаловались на проблемы в работе VPN после выхода очередного обновления. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам журналистов медиа, владельцы ПК обратили внимание на неполадки после установки накопительного обновления KB5025305, которое вышло в апреле. Пользователи отметили, что VPN-соединение «фактически сломалось» — скорость в большом количестве случаев оказалась существенно снижена.

Специалисты издания заявили, что проблемы с соединением L2TP/IPsec появляются сразу после запуска компьютера и настройки VPN. Из дополнительных отчетов пользователей следует, что неполадки возникают в случае передачи данных через Wi-Fi — при проводном соединении VPN работает стабильно.

«Microsoft знает об этой проблеме и изучает ее», — заявили в разговоре с изданием представители корпорации.

Журналисты медиа отметили, что до выхода исправления можно решить проблему удалением накопительного обновления.

Как установить и пользоваться VPN: подробная инструкция

В начале мая журналисты издания Neowin выяснили, что сервис «Часы» из Windows 11 не работал месяцами из-за просроченного сертификата. По словам специалистов, инженеры корпорации длительное время игнорировали проблему.

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