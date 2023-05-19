Названы лучшие смартфоны мая стоимостью до 40 тысяч рублей

Редакция портала Gizchina составила топ из пяти лучших смартфонов мая, стоимость которых не превышает $500 (около 40 тыс. руб.).

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Первое место занял новый Poco F5 Pro, оснащенный 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и флагманским чипом Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон также получил основную камеру на 64 Мп, дополненную ультраширокоугольный на 8 Мп и макромодулем с разрешением 2 Мп. F5 Pro может похвастаться аккумулятором емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт и беспроводной на 30 Вт.

Следом идет Realme GT Neo5 на базе Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон оснащен 6,74-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления изображения 144 Гц. Система трех камер представлена основным датчиком на 50 Мп, ультраширокоугольным на 8 Мп и микроскопом с разрешением 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается при мощностью 150 Вт. Также данная модель имеет версию с батареей на 4600 мАч и рекордной зарядкой мощностью 240 Вт.

Тройку замыкает прошлогодний флагман Xiaomi 12, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 и компактным 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Основная камера на 50 Мп дополнена 13-мегапиксельным ультраширокоугольным датчиком и макромодулем на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, а также беспроводную мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку на 10 Вт.