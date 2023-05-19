Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в Россию

Компания Apple потеряла место в тройке лидеров по объему импорта смартфонов в Россию, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group.

В первом квартале 2023 году в страну было ввезено 700 тыс. iPhone, что на 30% меньше, чем годом ранее. На текущий момент Apple владеет лишь 11% рынка смартфонов в России, что эквивалентно только пятому месту рейтинга. Возглавляет топ Xiaomi с 21% рынка (1,3 млн смартфонов за первый квартал 2023 года), на втором месте Samsung (14%, 900 тыс. смартфонов), на третьем — Honor (11,3%, 730 тыс. смартфонов), а на четвертом — Realme (11%, 710 тыс. смартфонов).

При этом Apple все еще находится в тройке лидеров по количеству используемых гаджетов бренда в стране — на данный момент россияне владеют свыше 13 млн смартфонов iPhone. На первом месте этого рейтинга расположилась Samsung, а на втором — Xiaomi. Что же касается статистики в денежном выражении, то тут Apple лидирует — на iPhone пришлось 40% продаж смартфонов за первые три месяца нынешнего года.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, доля Apple в России действительно сокращается, но ей удается сохранить свои позиции в деньгах, так как смартфоны компании входят в дорогой ценовой сегмент.