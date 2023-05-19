ChatGPT является наиболее популярной нейросетью среди россиян, превзойдя генератор изображений Midjourney. Об этом говорится в отчете Hi-Tech Mail.ru, который провел анализ своей аудитории.

В опросе приняли участие 7,5 тыс. читателей. 11% аудитории пользовались ChatGPT, в то время, как только 2% опрошенных тестировали Midjourney. Оба инструмента попробовали 6% опрошенных. А 48% респондентов не пробовали ни одну из нейросетей, еще треть готовы их протестировать. Остальные использовали другие сервисы для генерации изображений или чат-боты.

Большинство респондентов верят в потенциал нейросетей и считают, что они могут пригодиться в различных сферах, таких как промышленность и производство (28%), медицина (27%), сервисное обслуживание (19%), образование и наука (12%). Однако есть и скептики – 3% опрошенных не верят в замену человека ИИ в какой-либо сфере.

«Популярность нейросетей сейчас чем-то напоминает "Золотую лихорадку". Такое ощущение, что все бросились искать "подсказки" и способы их создания, чтобы извлечь из моделей все более и более волшебные применения», - отметил вице-президент VK по технологиям искусственного интеллекта Андрей Калинин.