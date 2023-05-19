Обнаружена необычная сверхновая в системе с гелиевой звездой
Ученые обнаружили необычную сверхновую Iа типа, которая входила в двойную систему с гелиевой звездой. Исследователи впервые зарегистрировали такую сверхновую в радиоспектре. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.
Сверхновые звезды типа Iа важны для астрономов, так как с помощью них ученые исследуют расширение Вселенной. Однако механизмы взрыва таких сверхновых не до конца ясны. Известно, что сверхновая — это результат взрыва белого карлика, который аккрецировал слишком много материала от звезды-компаньона. Это значит, что за счет гравитационного притяжения белый карлик накапливал материю другой звезды. Тем не менее подробности процесса и то, какие звезды-компаньоны при этом встречаются, неизвестны.
Ученые зарегистрировали сверхновую Iа типа SN 2020eyj с помощью камеры Zwicky Transient Facility Паломарской обсерватории (США). Они продолжили ее исследование при помощи Nordic Optical Telescope Обсерватории Роке-де-лос-Мучачос (Испания) и телескопов Обсерватории Кека (США). Наблюдения показали, что компаньоном белого карлика была гелиевая звезда, которая потеряла большую часть своей материи незадолго до взрыва сверхновой.
Новая сверхновая оказалась достаточно необычной, так как ученые впервые смогли зарегистрировать ее взрыв в радиоспектре. Также они отметили, что обычно сверхновые Iа типа взрываются с одинаковой яркостью, но эта сверхновая отличалась от них. Это указывает на то, что, видимо, может существовать множество видов взрыва белых карликов.