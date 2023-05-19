Обнаружена необычная сверхновая в системе с гелиевой звездой

Ученые обнаружили необычную сверхновую Iа типа, которая входила в двойную систему с гелиевой звездой. Исследователи впервые зарегистрировали такую сверхновую в радиоспектре. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

© Adam Makarenko/W. M. Keck Observatory

Сверхновые звезды типа Iа важны для астрономов, так как с помощью них ученые исследуют расширение Вселенной. Однако механизмы взрыва таких сверхновых не до конца ясны. Известно, что сверхновая — это результат взрыва белого карлика, который аккрецировал слишком много материала от звезды-компаньона. Это значит, что за счет гравитационного притяжения белый карлик накапливал материю другой звезды. Тем не менее подробности процесса и то, какие звезды-компаньоны при этом встречаются, неизвестны.

Ученые зарегистрировали сверхновую Iа типа SN 2020eyj с помощью камеры Zwicky Transient Facility Паломарской обсерватории (США). Они продолжили ее исследование при помощи Nordic Optical Telescope Обсерватории Роке-де-лос-Мучачос (Испания) и телескопов Обсерватории Кека (США). Наблюдения показали, что компаньоном белого карлика была гелиевая звезда, которая потеряла большую часть своей материи незадолго до взрыва сверхновой.