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Для AirPods выпустили чехол по цене iPhone 14 Pro

Hermès — это достаточно известный бренд роскоши и высокой моды. Как правило, продукция компании не очень доступна для обычных людей из-за высоких цен.

Для AirPods Pro выпустили чехол по цене iPhone 14 Pro
© Ferra.ru

И она осталась верна себе, анонсировав сразу два аксессуара для ваших AirPods Pro 2: чехол и шнурок.

И сколько же может стоить чехол для AirPods Pro 2? Обычно такие чехлы можно купить за $10, если знать, где искать. Но не в этом случае. Если вы купите чехол у Hermès, то он обойдётся вам в $930! И это цена только за чехол, без наушников AirPods Pro 2 и без шнурка.

За $930 вы получите чехол из кожи Swift. По словам представителей бренда, это «почти гладкая кожа с нежным блеском и слегка выраженной текстурой». Со временем она, якобы, становится ещё более мягкой.

Компания утверждает, что данный чехол подходит для всех поколений AirPods Pro, так что даже если у вас «устаревшие» наушники, с ними не будет проблем.

Кроме чехла, Hermès выпустила ещё и шнурки. Если у вас нет лишних $930, вы можете рассмотреть их. Один шнурок обойдется вам в $335.

Hermès
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