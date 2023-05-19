Евросоюз ограничит торговлю российскими алмазами

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о планах ограничить импорт российских алмазов Евросоюзом, сообщает ТАСС. "Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы - не навсегда", - утверждает Мишель. Он добавил, что в ЕС на данный момент идет дискуссия по поводу следующего пакета санкций, но ушел от ответа на вопрос, утвердило ли правительство Бельгии согласие на ужесточение мер в отношении торговли российскими алмазами. Речь идет о несогласии бельгийского правительства с мерами против российских алмазов из-за того, что при введении запрета на импорт российские экспортеры перенаправят поток камней на Ближний Восток и Индию. Это сулит большие убытки алмазному бизнесу Антверпена. Ранее стало известно, что Европейский Союз рассчитывает, что незападные страны поддержат санкции G7 против российских алмазов - в частности, инициативу по "отслеживанию" происхождения камней. До этого Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди и алюминия.