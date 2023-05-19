Роспатент запустит ИИ для обработки миллионов патентов

- Обучаем искусственный интеллект работать по соответствующим критериям, примерам. Прежде всего сейчас это рассчитано на то, чтобы эксперты, которые работают в ведомствах, могли получить предварительную информацию, помогающую им быстрее и более качественно выполнять эту работу. Отдельные элементы системы уже работают. Но сейчас она находится в состоянии развития, - сказал Солонович.