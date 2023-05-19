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Роспатент запустит искусственный интеллект для обработки миллионов патентов

Роспатент создает единую систему с использованием искусственного интеллекта для обработки информации о патентах по всему миру.

Роспатент запустит ИИ для обработки миллионов патентов
© РИА Новости

Об этом на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани рассказал "РГ" заместитель руководителя ведомства Андрей Солонович.

- Обучаем искусственный интеллект работать по соответствующим критериям, примерам. Прежде всего сейчас это рассчитано на то, чтобы эксперты, которые работают в ведомствах, могли получить предварительную информацию, помогающую им быстрее и более качественно выполнять эту работу. Отдельные элементы системы уже работают. Но сейчас она находится в состоянии развития, - сказал Солонович.

По его словам, окончательный запуск системы определяется размером финансирования.

Как пояснил замглавы Роспатента, сейчас уже создана база данных для поиска информации о зарегистрированных правах на интеллектуальную собственность по всему миру.

Можно ознакомиться с достаточно объемным патентным фондом мировой литературы. В базе представлен практически весь мир, там хранится более полутора миллионов записей. Для работы с этим массивом сейчас создается информационная цифровая система в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Получить к ней доступ смогут все желающие на бесплатной основе, пояснил Солонович.

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