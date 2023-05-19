В космосе обнаружили объект «Мини-мышь»

Европейские астрономы обнаружили в космосе новую радиотуманность во время наблюдений за двойной черной дырой GRS 1915+105 с помощью радиотелескопа MeerKAT. Объект, который оказался перемещающимся молодым пульсаром, получил название «Мини-мышь». Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Пульсары представляют собой сильно намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие пучок электромагнитного излучения. Обычно они обнаруживаются в виде коротких вспышек радиоизлучения; однако некоторые из них также наблюдаются с помощью оптических, рентгеновских и гамма-телескопов.

Phys.org

«Мини-мышь» создается сверхзвуковым пульсаром PSR J1914+1054g (или J1914), который убегает из первоначального места рождения и имеет период вращения около 138,9 миллисекунды. Характерный возраст составляет около 82 тысячи лет. Туманность указывает на ранее неизвестный кандидат в слабые остатки сверхновой (SNR) G45.24+0.18. Расстояние до объекта оценивается в 26,7 тысячи световых лет.