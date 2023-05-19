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Новый вид гигантских травоядных динозавров открыли ученые из Аргентины

Аргентинские палеонтологи обнаружили останки нового вида травоядных динозавров, которые жили на Земле 90 миллионов лет назад, сообщает Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET) Аргентины.

Ученые открыли новый вид гигантских травоядных динозавров
© Мир 24

Ученые назвали новый вид chucarosaurus diripienda. По словам палеонтолога Матиаса Мотта, двухметровый размер бедренной кости динозавра свидетельствует о том, что длина его тела составляла около 30 метров, а вес – 40-50 тонн.

В отличие от других крупных динозавров, этот вид обладал более тонкими костями. Поэтому тело этих существ было стройнее, чем у других хищников того времени.

По мнению специалистов, новый вид можно отнести к отряду зауроподов. Находка представляет особый интерес для ученого сообщества.

Останки двух особей, которые послужили основой исследования, были обнаружены в провинции Рио-Негро во время экспедиции в 2019 году. Работа палеонтологов была опубликована в журнале Cretaceous Research.

Ранее ученые обнаружили окаменелости нового вида мозазавров – морских ящеров, живших одновременно с динозаврами. Они обладали необычными ребристыми зубами, какие не встречались ни у одного другого известного существа.

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