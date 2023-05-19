Историк рассказал о практике сексуальных поцелуев у древних шумер
Древнейшие письменные свидетельства распространенности романтически-сексуальных поцелуев датируются 2500 годами до нашей эры. Статья об этом за авторством Троэлса Панка Арбёлля опубликована в Science.
В исследованиях обычно различают два типа поцелуев, а именно дружеско-родительский поцелуй и романтически-сексуальный поцелуй. В то время как дружеско-родительские поцелуи, по-видимому, повсеместно были распространены среди людей во все времена и в разных регионах, романтические сексуальные поцелуи не являются культурно универсальными и доминируют в стратифицированных обществах. В то же время сексуальные поцелуи встречаются у ближайших родственников людей — у карликовых шимпанзе.
Самые ранние описанные поцелуи человечества встречается в источниках древнего Ближнего Востока. В самых ранних текстах на шумерском языке поцелуи описывались в связи с эротическими актами, возможно, как посткоитальная активность, и направлены они были в губы. В аккадском языке упоминания о поцелуях можно разделить на две группы: первая обозначает дружескую и семейную привязанность, описывает проявление подчинения или уважения посредством целования ног или земли, а вторая представляет собой эротическое действие с губами.
Учитывая тысячи доступных клинописных текстов, случаев, в которых описываются романтические сексуальные поцелуи, сравнительно немного. Тем не менее есть явные примеры того, что в древние времена поцелуи считались обычной частью романтической близости. Тексты подразумевают, что поцелуи были чем-то, что делали супружеские пары, но иногда поцелуй рассматривался как часть сексуального желания неженатого человека, когда он влюблен. Два текста примерно 1800 г. до н. э. особенно показательны. Один описывает, как замужнюю женщину чуть не склонил к измене поцелуй другого мужчины, а другой описывает незамужнюю женщину, которая поклялась избегать поцелуев и сексуальных отношений с определенным мужчиной. Судя по всему, общество пыталось регламентировать подобные действия между незамужними людьми или прелюбодеями. Кроме того, сексуальный аспект поцелуев не одобрялся при совершении на публике, и считалось, что поцелуй с человеком, не предназначенным для сексуального взаимодействия, например со жрицей, лишает целующегося способности говорить.