Историк рассказал о практике сексуальных поцелуев у древних шумер

Древнейшие письменные свидетельства распространенности романтически-сексуальных поцелуев датируются 2500 годами до нашей эры. Статья об этом за авторством Троэлса Панка Арбёлля опубликована в Science.

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В исследованиях обычно различают два типа поцелуев, а именно дружеско-родительский поцелуй и романтически-сексуальный поцелуй. В то время как дружеско-родительские поцелуи, по-видимому, повсеместно были распространены среди людей во все времена и в разных регионах, романтические сексуальные поцелуи не являются культурно универсальными и доминируют в стратифицированных обществах. В то же время сексуальные поцелуи встречаются у ближайших родственников людей — у карликовых шимпанзе.

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Самые ранние описанные поцелуи человечества встречается в источниках древнего Ближнего Востока. В самых ранних текстах на шумерском языке поцелуи описывались в связи с эротическими актами, возможно, как посткоитальная активность, и направлены они были в губы. В аккадском языке упоминания о поцелуях можно разделить на две группы: первая обозначает дружескую и семейную привязанность, описывает проявление подчинения или уважения посредством целования ног или земли, а вторая представляет собой эротическое действие с губами.