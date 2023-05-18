$80.04-0.7386.50-1.08

Adobe пригрозила пользователям старых версий Photoshop судом

Компания Adobe, известная своими программами для дизайнеров и фотографов, внезапно предупредила пользователей, что те больше не имеют права использовать старые версии своего программного обеспечения Creative Cloud.

Adobe пригрозила пользователям старых версий Photoshop судом
© Ferra.ru

Это касается таких программ, как Lightroom Classic, Photoshop, Premiere, Animate и Media Director.

Компания объяснила своё решение тем, что они прекратили поддержку некоторых старых версий программ и, следовательно, в соответствии с условиями их соглашения, пользователи больше не имеют лицензии на их использование.

Отметим, что компания не разъяснила причину такого решения, но намекнула в своем Twitter, что это связано с «текущим судебным процессом». Возможно, речь идет о судебном иске, поданном прошлым годом компанией Dolby Labs.

Напомним, что Adobe перешла на подписночную модель распространения ещё в 2013 году. И это, несмотря на увеличение стоимости для клиентов, принесло значительный рост доходов.

В свою очередь Dolby Labs обвинила Adobe в нарушении авторских прав, связанных с новой моделью лицензирования. В своём заявлении компания подтвердила, что письма пользователям были реальными, но не дала дополнительной информации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий