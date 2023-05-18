Найденное на стене храма существо оказалось представителем нового вида

Исследователи обнаружили на стене храма в индийском городе Туттуккуди, штат Тамилнад, геккона, который оказался представителем нового вида. Об этом сообщает Vertebrate-Zoology.

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Пятерка исследователей во главе с Акшаем Кхандекаром обнаружила новый вид рептилии, когда ночью исследовала колючий и скалистый ландшафт. Ученые заметили несколько покрытых шипами существ на кварцитовой горной формации. Специалисты взяли несколько животных для изучения и продолжили исследование в другом месте. Они нашли еще несколько существ на стене храма.

В итоге исследования ученые установили, что это новый вид геккона — Hemidactylus quartziticolus. Они решили назвать ранее неизвестный науке вид в честь камней, на которых обнаружили его: кварцитовый ручейковый геккон, или геккон из Туттуккуди.

Длина этого геккона не превышает 7,6 сантиметра. У него коричневато-бежевое тело с черными или темно-коричневыми пятнами, которые образуют на спине букву «X». Маленькие бугорки-шипы идут вдоль всего тела, придавая рептилии колючий вид. По результатам анализа ДНК и морфологии ученые подтвердили, что кварцитовый ручейковый геккон физически и генетически отличается от других известных видов.

Регион, где был обнаружен кварцитовый ручейковый геккон, не отличается биоразнообразием. Однако ученые призывают к дальнейшему изучению этого места, так как предполагают, что в нем могут обитать и другие неоткрытые виды.