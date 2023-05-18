Нейросеть «построила» российские города будущего

Дизайнеры компании Rockwool опросили россиян, какими они видят города страны через 30 лет. На основе полученных данных при помощи нейросети Midjourney специалисты показали облик городов будущего. Об этом пишет РБК.

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В основу запросов для искусственного интеллекта легли шесть наиболее часто встречающихся в ответах людей характеристик — большинство концепций были связаны с экологией и технологиями. Так, 41 процент россиян предполагают, что через 30 лет будут жить в зданиях-трансформерах, которые будут уметь подстраиваться под время года и температуру воздуха за окном.

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39 процентов респондентов считают, что дома будут самоотапливаемыми, а 30 процентов — что в зданиях появится сверхтонкая тепло- и шумоизоляция. Около четверти опрошенных (26 процентов) предположили, что в будущем искусственный интеллект сможет подбирать жилье по миллионам параметров.

Россияне также считают, что через 30 лет для возведения домов и городов станут использовать стройматериалы нового поколения — например, высокопрочные материалы для хорошей шумоизоляции (об этом рассказали 37 процентов респондентов), пластичные и способные принять любую форму материалы (34 процента), натуральные (25 процентов), нетоксичные и негорючие материалы (22 процента) и вторсырье (20 процентов).

Кроме того, 34 процента опрошенных убеждены, что будущее за экологичными городами, где нет вредных выбросов и много деревьев и парков. 20 процентов россиян предполагают, что через три десятилетия все технологии будут связаны в единую сеть, а все системы будут работать автономно. Еще 17 процентов называют экофермы обязательным атрибутом населенного пункта.

Около 15 процентов респондентов называют главной чертой городов будущего альтернативные источники энергии, такая же доля опрошенных — низкий уровень шума. Другие 13 процентов надеются, что производство станет безопасным, и жилые дома смогут стоять вплотную к корпусам промышленных предприятий.