В Испании найден новый вид спинозавров

Испанские ученые обнаружили новые род и вид спинозавров. Это помогает лучше понять эволюцию этого типа динозавров. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Спинозавры — это семейство динозавров, которое состояло из крупных двуногих хищников. Наиболее яркие представители этого семейства — спинозавр и барионикс. Считается, что спинозавры впервые появились в Европе, а затем мигрировали в Африку и Азию.

Неподалеку от испанского города Синкторрес ученые нашли ископаемые останки динозавра: кость челюсти, зуб и пять позвонков. Эти останки относятся к концу барремского яруса мелового периода (126-127 млн лет назад). Охарактеризовав останки, ученые предположили, что особь достигала 10-11 м в длину. Они также сравнили особь с другими спинозаврами, чтобы определить их эволюционную связь. Сравнительный анализ показал, что исследователи имеют дело с новым родом и видом спинозавров. Ученые назвали его Protathlitis cinctorrensis. Название рода происходит от греческого «чемпион», а вида — от города Синкторрес.