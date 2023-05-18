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В Испании найден новый вид спинозавров

Испанские ученые обнаружили новые род и вид спинозавров. Это помогает лучше понять эволюцию этого типа динозавров. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В Испании найден новый вид спинозавров
© InScience

Спинозавры — это семейство динозавров, которое состояло из крупных двуногих хищников. Наиболее яркие представители этого семейства — спинозавр и барионикс. Считается, что спинозавры впервые появились в Европе, а затем мигрировали в Африку и Азию.

Неподалеку от испанского города Синкторрес ученые нашли ископаемые останки динозавра: кость челюсти, зуб и пять позвонков. Эти останки относятся к концу барремского яруса мелового периода (126-127 млн лет назад). Охарактеризовав останки, ученые предположили, что особь достигала 10-11 м в длину. Они также сравнили особь с другими спинозаврами, чтобы определить их эволюционную связь. Сравнительный анализ показал, что исследователи имеют дело с новым родом и видом спинозавров. Ученые назвали его Protathlitis cinctorrensis. Название рода происходит от греческого «чемпион», а вида — от города Синкторрес.

Ученые предполагают, что новые данные позволяют говорить, что спинозавры появились в раннем меловом периоде в Лавразии. Так называется древний континет, который охватывал большую часть территорий, сейчас входящих в Северное полушарие. При этом, по мнению ученых, на западе Европы преимущественно обитало две крупных подгруппы. Затем спинозавры мигрировали в Африку и Азию, где разнообразие их видов повысилось. Как полагают ученые, в Европе преобладали рода вроде Protathlitis, в то время как в Африке — рода вроде Spinosaurus.

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