Realme выпустила клон iPhone 14 Pro, но почти в 10 раз дешевле

Если вам нравится внешний вид iPhone 14 Pro, но вы хотите что-то более доступное, вам может понравиться новый смартфон от Realme.

Компания представила Narzo N53, который с первого взгляда напоминает актуальный флагман Apple, особенно если смотреть на него сзади.

При этом когда вы включаете дисплей устройства, то сходство с iPhone 14 только увеличивается. Всё дело в функции Mini Capsule, которая пародирует Dynamic Island у топовых смартфонов яблочной корпорации.

При этом Narzo N53 оснащён 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В основе новинки лежит процессор Unisoc T612.

На выбор предложено либо 4, либо 6 ГБ оперативной памяти и либо 64, либо 128 ГБ внутреннего накопителя.