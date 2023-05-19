Орбиту МКС подготовили к запуску «Прогресса МС-23»

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия перед запуском корабля "Прогресс МС-23". Об этом сообщили в четверг в Роскосмосе .

"24 мая к МКС отправится новый грузовик - "Прогресс МС-23". Но перед его запуском необходимо создать баллистические условия для стыковки - скорректировать высоту орбиты станции", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1 км и составила 416,6 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22". Они были включены в 19:43 мск и проработали 353,07 секунд.