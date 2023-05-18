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Российские биологи обнаружили у улиток расы

Российские биологи выяснили, что у живущих в термальных источниках улиткок-прудовиков формируются особые экологические «расы» со своими характерными особенностями.

Российские биологи обнаружили у улиток расы
© Ferra.ru

У живущих в термальных источниках улиток-прудовиков быстро образуются особые экологические «расы», выяснили российские ученые, работа которых опубликована в журнале Diversity.

Улитки-прудовики — широко распространенные обитатели пресных вод, которые способны выживать при температуре до 40 °C, а в зимой погружаться в спячку. В термальных источниках они остаются активными и размножаются вне зависимости от сезона. Но для существования в таких специфических условиях живой организм должен выработать определенные варианты адаптации.

Исследователи из СПбГУ совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова УрО РАН изучили, как меняется внешний облик моллюсков из термальных источников. Такие прудовики оказались значительно меньше своих сородичей из «обычных» водоемов, а у некоторых изменилась и форма раковин.

Проведенное исследование, подчеркивают специалисты, позволяет утверждать, что в термальных источниках обитают не подвиды и не особые виды прудовиков, а экологические расы со своими характерными особенностями. Эти карликовые расы возникают «пятнами» там, где есть термальные источники.

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