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Подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео

Владельцы верифицированных аккаунтов с подпиской Twitter Blue получили возможность загружать видеоролики длительностью до двух часов. Об этом в четверг сообщил владелец Twitter Илон Маск.

Подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео
© globallookpress.com

"Верифицированные подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео (объемом - прим. ТАСС) 8 гигабайт", - написал он на своей странице в Twitter.

В марте Маск сообщил, что платная верификация аккаунтов под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру. Подписка Twitter Blue позволяет пользователям получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов. Обладатели подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Кроме того, учетные записи с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.

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