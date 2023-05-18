Подписчики Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео

В марте Маск сообщил, что платная верификация аккаунтов под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру. Подписка Twitter Blue позволяет пользователям получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов. Обладатели подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Кроме того, учетные записи с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.