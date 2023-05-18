Нейросеть сдала экзамен по истории в российском вузе на «тройку»
Две версии нейросети прошли экзамен по истории, но не впечатлили историков
Нейросети Chat GPT и Sage сдали экзамен по истории в Уральском федеральном университете и получили оценку «тройка». Об этом сообщили представители университета URA.ru. Экзамен проводил доцент кафедры истории России УрФУ Михаил Киселев, который охарактеризовал нейросети как «студентов-импровизаторов», способных только «притворяться, что знают».
Согласно словам представителя университета, нейросети легко справляются с вопросами, требующими однозначного ответа. Однако в остальных случаях алгоритм имитирует самостоятельные рассуждения, придумывая факты и ссылаясь на несуществующие научные работы. Так например, на вопрос о «духовной Василия III» нейросети не проявили знания исторической терминологии. Chat GPT ответил, что это период правления царя Василия III, сопровождавшийся значительным развитием православной церкви, в то время как Sage утверждал, что это название церковной реформы, проведенной Василием III в конце XV - начале XVI веков.
Преподаватель отметил, что из нейросети выйдет отличный помощник, который сможет подобрать ключевые слова и упростит работ со списком литературы, однако о способности «сдать» экзамен вместо человека речи не идет.
Нейросеть не сможет думать за человека, она для этого не приспособлена. Однако она сможет создать для этого более комфортные условия Михаил Киселев Доцент кафедры истории России УрФУ