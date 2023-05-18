Вслед за TikTok штат США запретил чиновникам использовать Telegram

Губернатор штата Монтана Грег Джанфорте объявил о запрете популярных приложений TikTok, Telegram, WeChat и Temu на устройствах госслужащих, ссылаясь на их связь с иностранными противниками.

Запрет, вступающий в силу с 1 июня, распространяется на все государственные устройства, подключенные к Интернету, включая мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты.

Этот шаг в первую очередь направлен на приложения, связанные с Китаем, такие как TikTok, WeChat, и Temu.

Стоит, однако, вспомнить, что Telegram-то базируется в Дубае, но Джанфорте утверждает, что российское правительство использует это приложение для наблюдения за пользователями и сбора конфиденциальной информации.