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Дизайн и ключевая фишка нового флагмана Google стали известны задолго до презентации

Флагманский смартфон Google Pixel 8 Pro, выход которого состоится осенью 2023 года, получит встроенный термометр. Видео с демонстрацией нововведения было опубликовано порталом 91mobiles.

Одной из главных фишек Pixel 8 Pro станет встроенный термометр, который позволит измерять температуру пользователя или других предметов. Для этого рядом с камерой разместят специальный инфракрасный датчик, аналогичный тем, что используется в бесконтактных термометрах. В видео, которое утекло в сеть, показана инструкция для правильного измерения температуры.

По слухам, Pixel 8 Pro получит основную камеру с дюймовым датчиком, что должно обеспечить высокое качество снимков при любых условиях освещения. Также смартфону приписывают улучшенный оптический зум и ночной режим.

Ожидается, что Google представит Pixel 8 Pro в октябре 2023 года.

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