Одной из главных фишек Pixel 8 Pro станет встроенный термометр, который позволит измерять температуру пользователя или других предметов. Для этого рядом с камерой разместят специальный инфракрасный датчик, аналогичный тем, что используется в бесконтактных термометрах. В видео, которое утекло в сеть, показана инструкция для правильного измерения температуры.