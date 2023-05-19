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57 минут назад

Гигантскую древнюю пекарню обнаружили археологи в Армении

Мир24

В Армении международная группа археологов при проведении раскопок в Мецаморе нашла остатки крупного здания. В ходе исследования оказалось, что это древняя пекарня.

В Армении археологи обнаружили гигантскую древнюю пекарню
Фото: Мир 24Мир 24

По версии ученых, постройка была разрушена в результате пожара, который произошел около трех тысяч лет назад. Специалисты отобрали для анализа пробы золы. Они заметили, что в золе присутствуют белые пятна. Детальное исследование показало, что это пшеничная мука. По словам специалистов, данная находка – большая редкость.

«Процесс флотации (промывка) подтвердил, что это мука, а не зола. В настоящее время для приготовления хлеба она уже не подходит», – сказал один из авторов научной работы профессор Кшиштоф Якубяк.

По его словам, около трех тысяч лет назад в здании хранилось примерно 3,5 тонны муки.

Что касается самого здания, то оно до пожара, вероятно, было крупным и насчитывало 18 колонн из дерева, которые поддерживали камышовую крышу с деревянными балками. До наших дней дошли лишь каменные основания колонн и обгоревшие фрагменты балок и обшивки кровли, пишет польский портал Nauka w Polsce.

«Это одно из древнейших сооружений такого типа, известных на южном Кавказе и Восточной Анатолии», – указал Якубяк.

Изначально постройка была представительской, однако позднее здание перестроили, переоборудовав под пекарню.

Ранее сообщалось, что археологи нашли многочисленные артефакты на территории древнеармянской столицы Двин.

Наука и техника,Пожар в Находке,
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