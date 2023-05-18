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Борщевик в России предложили использовать при строительстве домов

Российские специалисты разработали технологию изготовления стройматериалов из борщевка — они дешевы, а также обеспечивают лучшую изоляцию. Уже изготовлены опытные образцы перегородок и потолочных акустических панелей.

Борщевик в России предложили использовать при строительстве домов
© Ferra.ru

Исследователи из Московского государственного строительного университета разработали технологию производства строительных материалов из борщевика Сосновского.

Ученые выяснили, что широко распространившийся по России сорняк может придавать стройматериалам звуко- и теплоизоляционные свойства. Из смеси борщевика и модифицированное гипсового вяжущего вещества специалисты получать изделия различного назначения, к примеру, тепло- и шумоизоляционные материалы.

В частности, содержащий борщевик материал планируют использоватьпри производстве стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей. Уже изготовлены опытные их образцы.

Строительная смесь из борщевика будет дешевле традиционных аналогов, подчеркивают ученые. По словам руководителя научной группы Михаила Бруяко, из собираемых с гектара 200 тонн растения 15% пригодны для изготовления стройматериалов.

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