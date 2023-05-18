Ученые выяснили, с чем связаны гигантские подводные оползни у Антарктиды

Первоначально оползни были обнаружены в восточной части моря Росса в 2017 году международной группой ученых во время итальянской экспедиции ODYSSEA. Этот же район ученые посетили год спустя, чтобы забрать керны отложений для анализа.

«Основной целью нашего бурового проекта IODP в 2018 году было понять, какое влияние оказало потепление климата и океанов на таяние ледяных щитов Антарктиды в прошлом, чтобы понять его реакцию в будущем. Однако когда ученые картографировали огромные уступы и оползни, для нас было настоящим откровением увидеть, как прошлые изменения климата, которые мы изучали с помощью бурения, были напрямую связаны с подводными оползнями такого масштаба. Мы не ожидали увидеть это и связанную с ними опасность, которая, безусловно, требует дальнейшего изучения», — рассказал профессор Роб Маккей. Подводные оползни весьма опасны, поскольку могут породить цунами или повредить подводные кабели.