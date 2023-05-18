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Ученые выяснили, что гигантские подводные оползни у Антарктиды связаны с изменением климата

Гигантские антарктические подводные оползни были вызваны изменением климата. Об этом сообщает Университет Плимута.

Ученые выяснили, с чем связаны гигантские подводные оползни у Антарктиды
© Газета.Ru

Первоначально оползни были обнаружены в восточной части моря Росса в 2017 году международной группой ученых во время итальянской экспедиции ODYSSEA. Этот же район ученые посетили год спустя, чтобы забрать керны отложений для анализа.

«Основной целью нашего бурового проекта IODP в 2018 году было понять, какое влияние оказало потепление климата и океанов на таяние ледяных щитов Антарктиды в прошлом, чтобы понять его реакцию в будущем. Однако когда ученые картографировали огромные уступы и оползни, для нас было настоящим откровением увидеть, как прошлые изменения климата, которые мы изучали с помощью бурения, были напрямую связаны с подводными оползнями такого масштаба. Мы не ожидали увидеть это и связанную с ними опасность, которая, безусловно, требует дальнейшего изучения», — рассказал профессор Роб Маккей. Подводные оползни весьма опасны, поскольку могут породить цунами или повредить подводные кабели.

Анализ кернов позволил реконструировать древний климат этого района Антарктики. Судя по активности древних микроорганизмов, эти оползни были вызваны гляциоизостатической перестройкой (изменением суши при изменении массивного ледяного покрова), которая привела к разрушению предварительно ослабленных слоев породы. Изменение ледовых покровов, в свою очередь, было порождено сменой климата. Продолжающееся потепление климата и отступление льдов могут увеличить региональную гляциоизостатическую сейсмичность, вызывая новые подводные оползни в Антарктике.

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