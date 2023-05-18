С двоеточием: в России разработали энергосберегающие лазеры
Российские ученые разработали энергосберегающие лазеры на квантовых молекулах. Благодаря открытому ими эффекту туннелирования они смогли менять интенсивность света устройства.
Исследователи из Пензенского государственного университета разработали новый способ создания энергосберегающих лазеров с перестраиваемой длиной волны.
Квантовые точки — это ограниченные в трех направлениях маленькие частички вещества, в которых электроны не могут свободно двигаться. Разработка ученых использует квантовые молекулы — две квантовые точки, находящиеся недалеко друг от друга и взаимодействующие между собой.
Исследователям удалось обнаружить интересную закономерность взаимодействия двух квантовых точек: между ними возникает эффект туннелирования — частички одной квантовой точки преодолевают барьер, и энергия из одной точки попадает в другую. Ученым удалось научились контролировать — добавлять или убавлять — количество переходящих при этом процессе электронов. Тем самым они смогли менять интенсивность света лазера.
Таким образом специалисты смогли перестроить длину волны лазерной генерации из инфракрасного диапазона в диапазон видимого света. Преобразователь лазерного излучения можно использовать везде, где информация передается с помощью света — в квантовых компьютерах, при изготовлении микросхем, в спектроскопии.