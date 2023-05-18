Найденные в Китае "пляшущие человечки" озадачили археологов

В Китае ученые завершили анализ и идентификацию удивительного изображения, обнаруженного в 2021 году на пастбище Хулун-Буир в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны. Оно официально идентифицировано как наскальный рисунок цвета охры.

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Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", у экспертов не случайно ушло немало времени на идентификацию рисунка. Дело в том, что это первый случай обнаружения наскальной живописи в районе пастбищ Хулун-Буир. Кроме того, само изображение является уникальным для наскальной живописи. Оно представляет собой ряды "пляшущих человечков".

Неизвестный художник или художники изобразили фигурки 23 человек, которые держатся за руки. Они расположены в три ряда, причем составляют своего рода пирамиду. Так, в верхнем ряду изображено две фигурки, в среднем - шесть, а нижний ряд составляют 15 фигурок. Рядом с ними выгравированы несколько сплошных рядов, состоящих из точек. Они изображены между средним и нижним рядами, а также под нижним рядом.

Рисунок был выполнен охрой - природным пигментом, обладающим характерным красным цветом. Анализ охры показал, что картина могла быть создана в период от 2500 до 3000 лет назад. Она расположена на одиночной скале площадью около 1000 квадратных метров. Окрашенная поверхность этой скалы плоская и квадратная, с четкими краями. Ученые считают, что поверхность этого естественного холста, похоже, была специально обработана и подготовлена для создания картины.