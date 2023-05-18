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В Германии найдены древнейшие человеческие следы

На палеолитической стоянке Шёнинген в Нижней Саксонии, расположенной на северо-западе Германии, обнаружены самые ранние образцы человеческих следов – им 300 тыс. лет. Ученые считают, что они были оставлены не Homo sapiens, а древними (и ныне вымершими) «людьми Гейдельберга» (H. Heidelbergensis). Об этом пишет Science Alert.

В Германии найдены древнейшие человеческие следы
© globallookpress.com

Отпечатки дали исследователям понять, какой образ жизни вели эти древние люди. Так, ученые пришли к выводу, что когда-то место, где обнаружены следы, было озером, окруженное пышным ландшафтом, состоящим из берез, сосен и трав.

Идентифицировано было только три следа H. heidelbergensis, что не дает исследователям много возможностей для работы. По мнению ученых, один след принадлежит взрослому, два других - подростку. Возможно, это была семейная прогулка.

«В зависимости от сезона вокруг озера можно было найти растения, фрукты, листья, побеги и грибы. Наши результаты подтверждают, что вымерший человеческий вид обитал на берегах озер или рек с мелководьем», - рассказал археолог Флавио Альтамура из Тюбингенского университета в Германии.

Рядом с человеческими следами были также обнаружены следы животных. В частности, найден след носорога, первый в своем роде в Европе.

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