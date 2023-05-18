Ученые раскрыли секреты «выдуваемых» Млечным путем пузырей-гигантов

Астрономы обнаружили новые свойства гигантских пузырей горячего газа, называемых пузырями eRosita, которые простираются далеко от центра Млечного пути. О новом исследовании рассказал портал Space.com со ссылкой на исследование в журнале Nature Astronomy.

В исследовании изучались термические и химические свойства пузырей eRosita - структур размером 36 тысяч световых лет.

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Пузыри, названные в честь рентгеновского телескопа eRosita, простираются через газ, окружающий нашу галактику и известный как окологалактическая среда. Астрономы надеются, что изучение таких пузырей прольет свет на процесс звездообразования и поможет объяснить, как собираются вместе галактики, подобные Млечному пути.

«Наша цель состояла в том, чтобы больше узнать об окологалактической среде, месте, очень важном для понимания того, как формировалась и развивалась наша галактика», - заявил ведущий автор исследования Анджали Гупта, профессор астрономии из американского Columbus State Community College.

Исследователи хотели выяснить, насколько отличаются пузыри от областей, находящихся вдали от них. Ранее ученые предполагали, что галактические пузыри нагреваются ударными волнами газа, выталкиваемого из Млечного Пути. Однако Гупта и ее команда неожиданно для себя обнаружили, что температура газа внутри пузырей аналогична температуре газа снаружи.

Астрономы пришли к выводу, что пузыри eRosita яркие не из-за их температуры, а в связи с тем, что они заполнены чрезвычайно плотным газом.

Такой вывод ученые сделали на основании 230 наблюдений за eRosita, сделанными в период с 2005-го по 2014 год. Эти наблюдения характеризовали выбросы газа низкой плотности из пузырей и горячих газов вокруг них.

Пока у исследователей нет ответа на вопрос о происхождении галактических пузырей: эта тема горячо обсуждается в астрономических и астрофизических кругах. Некоторые ученые считают, что эти пузыри выдуваются наружу в результате активности, сосредоточенной вокруг сверхмассивной черной дыры в сердце Млечного Пути, - Стрельца А. Команда Гупты считает, что новое исследование может помочь разрешить этот спор.