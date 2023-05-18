Caviar открыла предзаказ на iPhone 15

Компания Caviar открыла предварительный заказ на смартфоны iPhone 2023 года выпуска, за несколько месяцев до официального выпуска. Об этом пишет iXBT.

Apple намерен представить свою новинку лишь осенью, однако Caviar предлагает забронировать смартфон уже сейчас. Как отметили в пресс-службе компании, после ухода Apple из России, ожидается, что рынок будет переполнен сомнительными устройствами. Сама же Caviar гарантирует поставки оригинальной продукции и даже предоставляет 1 год гарантии.

Смартфон можно выбрать в одном из четырех цветов - золотистый, темно-красный, серебристый и черный. При этом компания обещает фиксированную цену при бронировании смартфона сейчас. Стоимость iPhone 15 Pro составляет от 124 999 руб. до 174 999 руб. Цена на iPhone 15 Pro Max варьируется от 134 999 руб. до 184 999 руб.