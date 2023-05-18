Nvidia представит GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti

Nvidia в четверг, 18 мая, официально представит видеокарты GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti. При этом продажи последней начнутся только 24 мая, сообщает портал Ixbt.com.

© Unsplash

Согласно данным ресурса Videocardz, для старшей модели подтверждены не только характеристики, но и стоимость.

Отмечается, что RTX 4060 Ti будет доступна в версиях с 8 и 16 ГБ памяти за 400 и 500 долларов соответственно. Особенностью карты является наличие 4352 ядер CUDA и 128-разрядной шины. Память работает на частоте 18 ГГц, а TDP составляет всего 160 Вт, говорится в публикации.

«Что касается производительности, без DLSS и генерации кадров во многих играх новинка не особо-то и быстрее, чем RTX 3060 Ti. К примеру, в Far Cry 6 разница между адаптерами укладывается в пару процентов», - пишет портал.

Для RTX 4060 цену не указали. Появление карты в продаже ожидается в июле. Тогда же появится 16-гигабайтная версия RTX 4060 Ti.

Младшая новинка имеет 8 ГБ памяти с частотой 17 ГГц, 128-разрядную шину и 3072 ядра CUDA. TDP составляет всего 115 Вт.