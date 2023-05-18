Россиянам объяснили, как не лишиться ящика в Gmail
Накануне компания Google объявила, что в декабре 2023 года удалит навсегда аккаунты миллионов пользователей Gmail, Docs, Drive, Calendar и прочих сервисов по всему миру в рамках «генеральной уборки» серверов. Журналисты «Ридуса» выяснили, как не попасть под «большую чистку». По информации издания, чтобы не потерять данные, копившиеся годами, необходимо заходить в свой аккаунт хотя бы один раз в два года. Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин объяснил, что материалы, хранящиеся в облаке, подвержены риску быть украденными. При этом для спящих личных кабинетов, эта опасность гораздо выше.
«Ваши данные — переписка, геолокация, фотографии и так далее — могут попасть в чужие руки в основном двумя путями. Первый — это так называемый hoarding, перебор паролей. Чем более быстродействующими становятся компьютеры, тем более упрощается задача хакеров по вскрытию чужих аккаунтов. Именно поэтому рекомендуется менять пароли настолько часто, насколько возможно», — отметил эксперт.
Он добавил, что удаление неактивных аккаунтов — это в первую очередь способ защиты их «забывчивых» владельцев от похищения их личной информации.
В компании пояснили, что чистка затронет только частные аккаунты и не коснется профилей, принадлежащих бизнесу или иным организациям. Подчеркивается, что если человек использует свой аккаунт для поиска, просмотра роликов или скачивания приложений в Google Play, все эти действия считаются за активность, а значит профилю ничего не угрожает.