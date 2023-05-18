Россиянам объяснили, как не лишиться ящика в Gmail

Накануне компания Google объявила, что в декабре 2023 года удалит навсегда аккаунты миллионов пользователей Gmail, Docs, Drive, Calendar и прочих сервисов по всему миру в рамках «генеральной уборки» серверов. Журналисты «Ридуса» выяснили, как не попасть под «большую чистку». По информации издания, чтобы не потерять данные, копившиеся годами, необходимо заходить в свой аккаунт хотя бы один раз в два года. Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин объяснил, что материалы, хранящиеся в облаке, подвержены риску быть украденными. При этом для спящих личных кабинетов, эта опасность гораздо выше.